Adana'da uyuşturucu ticareti suçundan aranan firari hükümlü yakalandı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirli noktalarda huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.
Çalışmada, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.S. yakalandı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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