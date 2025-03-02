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        Adana'da uyuşturucu ticareti suçundan aranan firari hükümlü yakalandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 10:35 Güncelleme: 02.03.2025 - 10:35
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        Adana'da uyuşturucu ticareti suçundan aranan firari hükümlü yakalandı
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirli noktalarda huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.

        Çalışmada, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.S. yakalandı.

        Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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