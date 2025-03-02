Adana'da trafik ışıklarında bekleyen sürücüleri rahatsız eden 343 kişiye para cezası verildi

Ekibin 6 aylık denetiminde, sürücüleri rahatsız eden 343 kişiye 352 bin lira idari para cezası kesildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü, trafik ışıklarında bekleyen araçların camını silerek ya da dilenerek sürücülerden para isteyenlere karşı özel ekip oluşturdu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.