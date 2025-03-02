Adana'da trafik ışıklarında bekleyen sürücüleri rahatsız eden 343 kişiye para cezası verildi
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde trafik ışıklarında bekleyen sürücülerden para isteyenlere yönelik 6 aylık denetimde 343 kişiye 352 bin lira ceza uygulandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde trafik ışıklarında bekleyen sürücülerden para isteyenlere yönelik 6 aylık denetimde 343 kişiye 352 bin lira ceza uygulandı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü, trafik ışıklarında bekleyen araçların camını silerek ya da dilenerek sürücülerden para isteyenlere karşı özel ekip oluşturdu.
"Balyoz" adı verilen ekip, ilçe genelindeki yollarda denetim gerçekleştirdi.
Ekibin 6 aylık denetiminde, sürücüleri rahatsız eden 343 kişiye 352 bin lira idari para cezası kesildi.
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