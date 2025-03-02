Stat:YeniAdana
Hakemler: Mehmet Ali Özer, Muhammet Ali Doğan, Ramazan Ufuk Avdaş
Adanaspor: Nurullah Aslan, Hasan Hatipoğlu, Mirza Cihan (Dk. 87 Cem Güzelbay), Candeias (Dk. 80 Orkan Çınar), Endri Çekici (Dk. 74 Harun Alpsoy), Donkor, Ciss, Andrei (Dk. 81 Metehan Altunbaş), Fatih Kurucuk, Elias Durmaz, Oğuzhan Matur
MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, Mert Çetin, Owusu, Bajic, İsmail Çokçalış (Dk. 58 Halil İbrahim Pehlivan), Mahmut Tekdemir, Rotario (Dk. 58 Ali Kaan Güneren), Özgür Aktaş, Schulz (Dk. Rakoczy), Cephas, Osman Çelik (Dk. 69 Laura)
Goller: Dk. 5 Candeias, Dk. 83 Ciss (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 49 Endri Çekici, Dk. 64 Hasan Hatipoğlu (Adanaspor)
ADANA
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