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        Adana'da traktöre bağlanan mibzerin altında kalan kişi hayatını kaybetti

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde traktöre bağlanan mibzerin (tohum ekme aleti) altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 17:01 Güncelleme: 03.03.2025 - 17:01
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        Adana'da traktöre bağlanan mibzerin altında kalan kişi hayatını kaybetti
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        Adana'nın Ceyhan ilçesinde traktöre bağlanan mibzerin (tohum ekme aleti) altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Veysiye Mahallesi'ndeki tarım arazisinde ağabeyi ile mısır tohumu eken Abdil Kabukçu (42), iş bitiminde traktörden ayırmaya çalıştığı mibzerin altında kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, Kabukçu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kabukçu'nun cenazesi, Ceyhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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