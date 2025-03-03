Adana'da traktöre bağlanan mibzerin altında kalan kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Veysiye Mahallesi'ndeki tarım arazisinde ağabeyi ile mısır tohumu eken Abdil Kabukçu (42), iş bitiminde traktörden ayırmaya çalıştığı mibzerin altında kaldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.