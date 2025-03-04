Adana'da kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Adana'da polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki bir evde kaçak sigara üretildiğini belirledi.

İkamete düzenlenen operasyonda, 12 bini tütün doldurulmuş 97 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı), 60 kilogram tütün ve iki sigara sarma makinesi ele geçirildi. Ekipler, kargo şubesine bırakılan bir pakette de 22 bin 500 mükerrer bandrollü makaron buldu.

Kaçak ürünlerle ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.