Adana'da otomobilde 14 kilo 500 gram esrar ele geçirilmesine ilişkin 3 sanığa dava

Adana'da bir otomobilde 14 kilo 500 gram esrar ele geçirilmesine ilişkin tutuklanan 3 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 11 Ekim 2024'te Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurulan araçta 14 kilo 500 gram esrar ele geçirilmesiyle ilgili tutuklanan M.B.U, N.C.A. ve U.K. hakkında cumhuriyet savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, uyuşturucunun M.B.U. idaresindeki aracın bagajında bulunduğu, diğer sanıkların da farklı otomobille M.B.U'yu takip ettiği aktarıldı.

İddianamede, fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri belirtilen sanıkların "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi istendi.

Sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.