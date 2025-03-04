Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da 40 ruhsatsız tabanca ele geçirilen otobüsün şoförüne 24 yıla kadar hapis istemi

        SATUK TOPALOĞLU - Adana'da yolcu otobüsünün bagajındaki kolide 40 ruhsatsız tabanca ele geçirilmesiyle ilgili tutuklanan şoför hakkında "vahim miktarda izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma ve imal etme" suçundan 24 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 11:34 Güncelleme: 04.03.2025 - 11:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da 40 ruhsatsız tabanca ele geçirilen otobüsün şoförüne 24 yıla kadar hapis istemi
        ABONE OL

        SATUK TOPALOĞLU - Adana'da yolcu otobüsünün bagajındaki kolide 40 ruhsatsız tabanca ele geçirilmesiyle ilgili tutuklanan şoför hakkında "vahim miktarda izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma ve imal etme" suçundan 24 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ağustos 2024'te tutuklanan 63 ZF 777 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsünün şoförü S.A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Sanığın "vahim miktarda izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma ve imal etme" suçundan 10 yıldan 24 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, S.A'nın Konya'dan temin ettiği ruhsatsız silahları doğu illerine sevk edeceği bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin çalışma başlattığı belirtildi.

        Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda durdurulan sanık idaresindeki otobüsün bagajındaki kolide 40 ruhsatsız tabanca ele geçirildiği aktarılan iddianamede, yapılan inceleme sonucunda silahların ateş mekaniklerinde arıza bulunmadığı ve deneme atışlarında fişeklerinin patladığının görüldüğü ifade edildi.

        - Cep telefonundaki bilgiler ele verdi

        İddianamede, silahlardan haberinin olmadığını öne süren S.A'nın cep telefonundaki incelemede silah ticaretine ilişkin mesajlar ve banka dekontları bulunduğu bilgisine yer verildi.

        Sanık ise iddianamedeki ifadesinde, Konya'nın Ilgın ilçesinde tanımadığı bir kişiden teslim aldığı kolide silah bulunduğunu bilmediğini belirterek, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Soğuklar gidiyor, bahar havası geliyor!
        Soğuklar gidiyor, bahar havası geliyor!
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Eşi ve babası konuştu! Peyzaj mimarı Ece aranıyor!
        Eşi ve babası konuştu! Peyzaj mimarı Ece aranıyor!
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        100 dolarlık banknotlara Trump resmi konulması için yasa tasarısı
        100 dolarlık banknotlara Trump resmi konulması için yasa tasarısı
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Edip Akbayram'a veda
        Edip Akbayram'a veda
        Dusan Tadic fırtınası!
        Dusan Tadic fırtınası!
        355 milyar liralık deprem koruması
        355 milyar liralık deprem koruması
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        Trump, Çin'e tarife oranını ikiye katladı
        Trump, Çin'e tarife oranını ikiye katladı
        Yine hapis cezası aldı
        Yine hapis cezası aldı
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Sırrı Süreyya Önder'den açıklamalar
        Sırrı Süreyya Önder'den açıklamalar
        Dijital miras nasıl bırakılır?
        Dijital miras nasıl bırakılır?
        Trump, Ukrayna'ya askeri yardımları durdurdu
        Trump, Ukrayna'ya askeri yardımları durdurdu
        Oturdukları bank, 'Turistik yer' oldu
        Oturdukları bank, 'Turistik yer' oldu
        Belgesiz Macaw papağanı satışına 617 bin TL ceza!
        Belgesiz Macaw papağanı satışına 617 bin TL ceza!
        Kanada'dan ABD'ye misilleme
        Kanada'dan ABD'ye misilleme

        Benzer Haberler

        Adana'da otomobilde 14 kilo 500 gram esrar ele geçirilmesine ilişkin 3 sanı...
        Adana'da otomobilde 14 kilo 500 gram esrar ele geçirilmesine ilişkin 3 sanı...
        İş insanını silahla tehdit edip, 2 milyon lira haraç istediler
        İş insanını silahla tehdit edip, 2 milyon lira haraç istediler
        Adana'da kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
        Adana'da kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
        Adana'da silahla tehdit ettikleri iş insanından haraç isteyen 2 zanlı tutuk...
        Adana'da silahla tehdit ettikleri iş insanından haraç isteyen 2 zanlı tutuk...
        Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 43 şüpheli tutuklandı
        Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 43 şüpheli tutuklandı
        Üzerinden kimlik çıkmadı, yüz tanıma sistemiyle firari hükümlü olduğu belir...
        Üzerinden kimlik çıkmadı, yüz tanıma sistemiyle firari hükümlü olduğu belir...