Adana'da 40 ruhsatsız tabanca ele geçirilen otobüsün şoförüne 24 yıla kadar hapis istemi

SATUK TOPALOĞLU - Adana'da yolcu otobüsünün bagajındaki kolide 40 ruhsatsız tabanca ele geçirilmesiyle ilgili tutuklanan şoför hakkında "vahim miktarda izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma ve imal etme" suçundan 24 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ağustos 2024'te tutuklanan 63 ZF 777 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsünün şoförü S.A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanığın "vahim miktarda izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma ve imal etme" suçundan 10 yıldan 24 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, S.A'nın Konya'dan temin ettiği ruhsatsız silahları doğu illerine sevk edeceği bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin çalışma başlattığı belirtildi.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda durdurulan sanık idaresindeki otobüsün bagajındaki kolide 40 ruhsatsız tabanca ele geçirildiği aktarılan iddianamede, yapılan inceleme sonucunda silahların ateş mekaniklerinde arıza bulunmadığı ve deneme atışlarında fişeklerinin patladığının görüldüğü ifade edildi.

- Cep telefonundaki bilgiler ele verdi

İddianamede, silahlardan haberinin olmadığını öne süren S.A'nın cep telefonundaki incelemede silah ticaretine ilişkin mesajlar ve banka dekontları bulunduğu bilgisine yer verildi.

Sanık ise iddianamedeki ifadesinde, Konya'nın Ilgın ilçesinde tanımadığı bir kişiden teslim aldığı kolide silah bulunduğunu bilmediğini belirterek, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini bildirdi.