CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu, Adana'da şehit aileleri ve gazilerle buluştu:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adana Şubesi ziyaretinde, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Bağcıoğlu, Şube Başkanı Mehmet Ali Bakır'ı ziyaret edip şehit aileleri ve gazilerle buluştuğu programda yaptığı konuşmada, Türkiye'de bugüne kadar 80'in üzerinde il ve ilçede 140'ın üzerinde dernek ziyaretiyle şehit aileleri ve gazilerin sorunlarına yönelik çözüm önerilerini tartıştıklarını söyledi.

Ziyaretleri ve yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi veren Bağcıoğlu, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz yıl yapılan çalıştayda da belirlediğimiz şekilde 18 kanun teklifimiz Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilgili komisyonunda beklemekte. Bunların süratle Genel Kurul'a indirilip yasalaşmasını bekliyoruz. Biliyorsunuz şehit ve gaziler konusu siyaset dışı konu. Bu konuda en ufak bir siyasi beklentimiz yok. Dolayısıyla hangi siyasi partimiz bu konuda kanun tekliflerine destek sağlarsa biz sonuna kadar destekleyeceğiz."

CHP'li Bağcıoğlu, er gazilerin çeşitli sorunlar yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Er gazilerin emsal maaş durumu, istihdam hakkı, sağlık desteği, ortez-protez için Ankara'ya mecburen gitmeleri, günlerce orada kalmaları, katkı payı ödemeleri, terörle mücadelede yaralanıp gazi sayılmayanların durumu, öğretim desteği gibi konuların acilen çözülmesi lazım. Bu da bizim verdiğimiz 18 kanun teklifi veya ilave verilecek kanun teklifleriyle yürütülmeli. Bu konu siyaset dışı bir konu. Biz Atatürk'ü, Türk Silahlı Kuvvetlerini, savunma sanayisini, şehit aileleri ve gazilerimizi siyaset üstü tutuyoruz. Türk milletinin her ferdinin bu konuda gerekli desteği sağlaması boynunun borcudur."