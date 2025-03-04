Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu, Adana'da şehit aileleri ve gazilerle buluştu:

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adana Şubesi ziyaretinde, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 14:18 Güncelleme: 04.03.2025 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu, Adana'da şehit aileleri ve gazilerle buluştu:
        ABONE OL

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adana Şubesi ziyaretinde, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

        Bağcıoğlu, Şube Başkanı Mehmet Ali Bakır'ı ziyaret edip şehit aileleri ve gazilerle buluştuğu programda yaptığı konuşmada, Türkiye'de bugüne kadar 80'in üzerinde il ve ilçede 140'ın üzerinde dernek ziyaretiyle şehit aileleri ve gazilerin sorunlarına yönelik çözüm önerilerini tartıştıklarını söyledi.

        Ziyaretleri ve yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi veren Bağcıoğlu, şöyle konuştu:

        "Geçtiğimiz yıl yapılan çalıştayda da belirlediğimiz şekilde 18 kanun teklifimiz Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilgili komisyonunda beklemekte. Bunların süratle Genel Kurul'a indirilip yasalaşmasını bekliyoruz. Biliyorsunuz şehit ve gaziler konusu siyaset dışı konu. Bu konuda en ufak bir siyasi beklentimiz yok. Dolayısıyla hangi siyasi partimiz bu konuda kanun tekliflerine destek sağlarsa biz sonuna kadar destekleyeceğiz."

        CHP'li Bağcıoğlu, er gazilerin çeşitli sorunlar yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Er gazilerin emsal maaş durumu, istihdam hakkı, sağlık desteği, ortez-protez için Ankara'ya mecburen gitmeleri, günlerce orada kalmaları, katkı payı ödemeleri, terörle mücadelede yaralanıp gazi sayılmayanların durumu, öğretim desteği gibi konuların acilen çözülmesi lazım. Bu da bizim verdiğimiz 18 kanun teklifi veya ilave verilecek kanun teklifleriyle yürütülmeli. Bu konu siyaset dışı bir konu. Biz Atatürk'ü, Türk Silahlı Kuvvetlerini, savunma sanayisini, şehit aileleri ve gazilerimizi siyaset üstü tutuyoruz. Türk milletinin her ferdinin bu konuda gerekli desteği sağlaması boynunun borcudur."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Borsada manipülasyona 17 gözaltı
        Borsada manipülasyona 17 gözaltı
        Esad'ın kardeşinin evinin altında kasalarla dolu tüneller bulundu
        Esad'ın kardeşinin evinin altında kasalarla dolu tüneller bulundu
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        Otomobil satışları düşmeye devam ediyor
        Otomobil satışları düşmeye devam ediyor
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Kraliçe, teselliyi Türkiye'de aradı
        Kraliçe, teselliyi Türkiye'de aradı
        Galatasaray'dan TFF'ye Mourinho başvurusu!
        Galatasaray'dan TFF'ye Mourinho başvurusu!
        355 milyar liralık deprem koruması
        355 milyar liralık deprem koruması
        Ağırlaştırılmış müebbet isteminden beraate!
        Ağırlaştırılmış müebbet isteminden beraate!
        Pentagon'dan "Geçen hafta ne yaptınız?" sorusuna yanıt rehberi
        Pentagon'dan "Geçen hafta ne yaptınız?" sorusuna yanıt rehberi
        Soğuklar gidiyor, bahar havası geliyor!
        Soğuklar gidiyor, bahar havası geliyor!
        Yine hapis cezası aldı
        Yine hapis cezası aldı
        Eşi ve babası konuştu! Peyzaj mimarı Ece aranıyor!
        Eşi ve babası konuştu! Peyzaj mimarı Ece aranıyor!
        100 dolarlık banknotlara Trump resmi konulması için yasa tasarısı
        100 dolarlık banknotlara Trump resmi konulması için yasa tasarısı
        Edip Akbayram'a veda
        Edip Akbayram'a veda
        Dijital miras nasıl bırakılır?
        Dijital miras nasıl bırakılır?
        Küresel tehdit! Yetişkinlerin yarısından fazlasını obez olacak
        Küresel tehdit! Yetişkinlerin yarısından fazlasını obez olacak

        Benzer Haberler

        Adana'da 40 ruhsatsız tabanca ele geçirilen otobüsün şoförüne 24 yıla kadar...
        Adana'da 40 ruhsatsız tabanca ele geçirilen otobüsün şoförüne 24 yıla kadar...
        Adana'da otomobilde 14 kilo 500 gram esrar ele geçirilmesine ilişkin 3 sanı...
        Adana'da otomobilde 14 kilo 500 gram esrar ele geçirilmesine ilişkin 3 sanı...
        İş insanını silahla tehdit edip, 2 milyon lira haraç istediler
        İş insanını silahla tehdit edip, 2 milyon lira haraç istediler
        Adana'da kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
        Adana'da kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
        Adana'da silahla tehdit ettikleri iş insanından haraç isteyen 2 zanlı tutuk...
        Adana'da silahla tehdit ettikleri iş insanından haraç isteyen 2 zanlı tutuk...
        Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 43 şüpheli tutuklandı
        Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 43 şüpheli tutuklandı