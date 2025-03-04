Adana'da kadınlar el işi örgülerle ağaçları süsledi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kadınların elinden çıkan renkli örgülerle ağaçlar süslendi.

Seyhan Kent Konseyi Kadın Meclisince başlatılan "Ev İçi El Emeği Üreten Kadınlar" projesine katılan 52 kadın, el işi örgüler tasarladı.

Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Seyhan Belediyesi binası önünde düzenlenen etkinlikte, kadınların tasarımları ağaçların gövdelerine giydirildi.

Katılımcılardan Atike Öztoprak, gazetecilere, yaklaşık 15 yıldır el işi ürünler yaptığını söyledi.

Projede 4 yıldır yer aldığını dile getiren Öztoprak, "Her motifte büyük emeğimiz var. Beraber yaptık ve ağaçlara giydirdik. Bizi simgelemesi için bir tane kadın motifi olsun istedik. Diğerlerini de anne ve anneannelerimizden kalan motiflerle yaptık. Sonra çiçeklerle süsledik." dedi.