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        GÜNCELLEME - Adana'da silahla vurulan kişi öldü

        Adana'da silahla vurularak ağır yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 00:49 Güncelleme: 05.03.2025 - 00:49
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        GÜNCELLEME - Adana'da silahla vurulan kişi öldü
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        Adana'da silahla vurularak ağır yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi 919 Sokak'ta müstakil bir evde yaşayan Mehmet T, zilin çalması üzerine açtığı kapının önünde yaralı bir kişinin yattığını gördü.

        Mehmet T'nin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralının Alpay Bozkurt (29) olduğu ve vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurulduğu belirlendi.

        Ağır yaralı olarak Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan Bozkurt, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Bozkurt'un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Polisin, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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