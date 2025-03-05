GÜNCELLEME - Adana'da silahla vurulan kişi öldü

Polisin, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışması sürüyor.

Ağır yaralı olarak Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan Bozkurt, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralının Alpay Bozkurt (29) olduğu ve vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurulduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi 919 Sokak'ta müstakil bir evde yaşayan Mehmet T, zilin çalması üzerine açtığı kapının önünde yaralı bir kişinin yattığını gördü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.