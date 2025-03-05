Adana'da "huzur ve güven" uygulamasında, aranan 5 şüpheli yakalandı

Cayrokopter (pervaneli küçük hava aracı) destekli 14 ekip ve 40 personelle gerçekleştirilen uygulamada, 1314 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, 315 araç ve 92 motosiklet trafik yönünden incelendi.

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