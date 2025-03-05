Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da "huzur ve güven" uygulamasında, aranan 5 şüpheli yakalandı

        Adana'da jandarma ekiplerince düzenlenen "huzur ve güven" uygulamasında, aranan 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 09:23 Güncelleme: 05.03.2025 - 09:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da "huzur ve güven" uygulamasında, aranan 5 şüpheli yakalandı
        ABONE OL

        Adana'da jandarma ekiplerince düzenlenen "huzur ve güven" uygulamasında, aranan 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Yüreğir ilçesinde 8 noktada uygulama gerçekleştirildi.

        Cayrokopter (pervaneli küçük hava aracı) destekli 14 ekip ve 40 personelle gerçekleştirilen uygulamada, 1314 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, 315 araç ve 92 motosiklet trafik yönünden incelendi.

        Ekipler, uygulamada çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheliyi yakaladı, 7 araç sürücüsüne 13 bin 936 lira ceza uyguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Baldızını döverek motokuryeyi boğarak öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        Baldızını döverek motokuryeyi boğarak öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        Trump'a Kongre'de protesto
        Trump'a Kongre'de protesto
        Cenazesine de katılmış! Kocasını damadına öldürttü!
        Cenazesine de katılmış! Kocasını damadına öldürttü!
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        Evine gidiyordu... Döverek öldürdüler!
        Evine gidiyordu... Döverek öldürdüler!
        Şiddet davası
        Şiddet davası
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        10 yaşındaki Elifsu yaşasın! Doktorlar da organlarını bağışladı! 
        10 yaşındaki Elifsu yaşasın! Doktorlar da organlarını bağışladı! 
        Fırtına ve toz taşınımı etkili olacak...
        Fırtına ve toz taşınımı etkili olacak...
        Trump: Amerika geri döndü
        Trump: Amerika geri döndü
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Anne baba öldü, 1 haftalık bebek ağır yaralı
        Anne baba öldü, 1 haftalık bebek ağır yaralı
        "Mourinho intikamını aldı!"
        "Mourinho intikamını aldı!"
        Oyun oynayan çocuklar cansız bebek buldu!
        Oyun oynayan çocuklar cansız bebek buldu!
        Dengeleri Skriniar değiştirdi!
        Dengeleri Skriniar değiştirdi!
        Süleymaniye Camii’nin mimarisindeki gizli detaylar
        Süleymaniye Camii’nin mimarisindeki gizli detaylar
        Derbide ilk raunt Real Madrid'in!
        Derbide ilk raunt Real Madrid'in!
        Telefonu yastık altına koymak zararlı mı?
        Telefonu yastık altına koymak zararlı mı?
        Hangi işçi bu yıl beyanname verecek?
        Hangi işçi bu yıl beyanname verecek?
        ABD, Kanada ve Meksika tarifelerini iptal edebilir
        ABD, Kanada ve Meksika tarifelerini iptal edebilir

        Benzer Haberler

        Sokakta tabancayla vurulmuş halde bulundu; hastanede öldü
        Sokakta tabancayla vurulmuş halde bulundu; hastanede öldü
        GÜNCELLEME - Adana'da silahla vurulan kişi öldü
        GÜNCELLEME - Adana'da silahla vurulan kişi öldü
        Adana'da bir kişi silahla vurularak yaralandı
        Adana'da bir kişi silahla vurularak yaralandı
        Kozan'da esnaf deredeki kirlilik ve kötü kokuya çözüm bekliyor
        Kozan'da esnaf deredeki kirlilik ve kötü kokuya çözüm bekliyor
        Bağcıoğlu: Şehit aileleri ve gazilerimiz için Meclis'te 18 kanun teklifi ve...
        Bağcıoğlu: Şehit aileleri ve gazilerimiz için Meclis'te 18 kanun teklifi ve...
        Adana'da kadınlar el işi örgülerle ağaçları süsledi
        Adana'da kadınlar el işi örgülerle ağaçları süsledi