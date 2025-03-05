Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık S.B. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı da salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın 21 Temmuz 2024'te Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki evinde poşete sakladığı 34,88 gram esrarı evine motosikletle gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını ve benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

Adreste 6,34 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildiğini de ifade eden savcı, S.B'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık S.B, savunmasında uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürerek tahliyesini ve beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı S.B'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.