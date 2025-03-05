Adana'da bir kişinin tabancayla öldürülmesine ilişkin 18 sanığın yargılanması sürdü

Adana'da bir kişinin sokakta tabancayla öldürülmesiyle ilgili 1'i tutuklu, 2'si firari 18 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince İbrahim Taşkıran'ın öldürülmesine ilişkin görülen duruşmaya tutuklu sanık Fetullah B. ve bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Fetullah B, savunmasında, suçsuz olduğunu öne sürerek tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Tutuksuz sanıklardan Hasan O. ise 1 Eylül 2023'te öldürülen İbrahim Taşkıran ile aralarında husumet olmadığını iddia ederek, "Olayla ilgim yok. Kimseye silah temin etmedim. DEAŞ terör örgütü ile de bir bağlantım yok. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, Fetullah B'nin adli kontrol tedbiriyle tahliyesine, firari sanıklar Azad Y. ve Halil K. hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama emrinin devamına karar verdi.

Heyet, Taşkıran'a tabancayla ateş eden kişinin Fetullah B. olup olmadığının tespitine yönelik Jandarma Kriminal Daire Başkanlığından istenen raporun beklenmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

İbrahim Taşkıran, 1 Eylül 2023'te Merkez Yüreğir ilçesi Çukurova Caddesi'nde yürürken çift tabancayla açılan ateş sonucu hayatını kaybetmiş, olaya ilişkin 18 sanık hakkında çeşitli oranlarda hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.