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        "Okullar Arası Deniz ve Durgunsu Kano Yarışmaları Türkiye Şampiyonası" Adana'da başladı

        Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "Okullar Arası Deniz ve Durgunsu Kano Yarışmaları Türkiye Şampiyonası" Adana'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 13:04 Güncelleme: 05.03.2025 - 13:04
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        "Okullar Arası Deniz ve Durgunsu Kano Yarışmaları Türkiye Şampiyonası" Adana'da başladı
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        Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "Okullar Arası Deniz ve Durgunsu Kano Yarışmaları Türkiye Şampiyonası" Adana'da başladı.

        Çukurova Üniversitesi Kayıkhane Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyona, 13 ilden 44 kulübün 103 sporcusu katıldı.

        Şampiyonanın ilk gününde Seyhan Baraj Gölü'nde deniz kanosu 500 ve 200 metre müsabakaları yapıldı.

        Gençler, küçükler ve yıldızlar kategorilerindeki yarışmalarda sporcular, derece elde etmek için mücadele verdi.

        Organizasyon, 6-7 Mart'ta gerçekleştirilecek durgunsu kano 500 ve 200 metre müsabakalarıyla tamamlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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