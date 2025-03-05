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        Adana'da terör örgütü PKK adına korsan gösterilere katıldığı iddia edilen sanığın yargılanması sürdü

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK adına düzenlenen korsan gösterilere katıldığı öne sürülen tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 14:50 Güncelleme: 05.03.2025 - 14:50
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        Adana'da terör örgütü PKK adına korsan gösterilere katıldığı iddia edilen sanığın yargılanması sürdü
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK adına düzenlenen korsan gösterilere katıldığı öne sürülen tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanık O.A. ile bazı tanık ve avukatlar katıldı.

        Duruşmada ilk olarak mahkeme başkanı olaya ilişkin dosyada bulunan güvenlik kamera görüntülerinin bilirkişiler tarafından incelendiğini belirtti.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık O.A, terör örgütü PKK/KCK ile bağlantısının olmadığını öne sürdü.

        Kentte korsan gösteriye katılmadığını savunan O.A, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Bilirkişi raporundaki aleyhime hususları reddediyorum. Ayrıca rapora karşı savunma yapmak için süre talep ediyorum. Terör örgütünün düzenlediği korsan gösteriye katılmadım. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

        Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Adana'nın, merkez Seyhan ilçesinde terör örgütü PKK/KCK adına düzenlenen korsan gösterilere katıldığı iddia edilen O.A. 8 Eylül 2024'te tutuklanmıştı. Sanık hakkında "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme", "görevi yaptırmamak için direnme", "mala zarar verme", "trafik güvenliğini tehlikeye sokma", "toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri alet taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma" suçlarından toplamda 12 yıl 11 aydan 34 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Mahkeme heyeti, 9 Ocak'taki ilk duruşmada sanık O.A'nın yurt dışına çıkış yasağı ile tahliyesine karar vermişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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