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        Adana'da 2 kardeşi bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 2 kardeşi çıkan kavgada bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 21:49 Güncelleme: 03.03.2025 - 21:49
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        Adana'da 2 kardeşi bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 2 kardeşi çıkan kavgada bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

        Dadaloğlu Mahallesi'nde önceki gün Ahmet Eren Doğu (16) ve ağabeyi Murat Doğu'nun (17) sokakta bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı Azat T'nin (24) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Yüreğir ilçesinde 3 Mart'ta Ahmet Eren Doğu ve ağabeyi Murat Doğu ile sokakta karşılaştıkları Azat T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Azat T'nin bıçakla yaraladığı iki kardeş, kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Şüpheli Azat T, Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giderek teslim olmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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