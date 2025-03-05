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        Adana Büyükşehir Belediyesi ile Yeşilay Şubesi arasında işbirliği protokolü imzalandı

        Adana Büyükşehir Belediyesi ile Yeşilay Adana Şubesi arasında uyuşturucuyla ve bağımlılıkla mücadele konusunda işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 17:38 Güncelleme: 05.03.2025 - 17:59
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        Adana Büyükşehir Belediyesi ile Yeşilay Şubesi arasında işbirliği protokolü imzalandı
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        Adana Büyükşehir Belediyesi ile Yeşilay Adana Şubesi arasında uyuşturucuyla ve bağımlılıkla mücadele konusunda işbirliği protokolü imzalandı.

        Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen törende, Yeşilay Adana Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım'a gösterdiği çaba nedeniyle teşekkür etti.

        Madde kullanımının giderek artığını belirten Karalar, "Şimdi biz Yeşilay ile elbette elimizden ne gelirse o mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. Benim Adana'ya aslında vaadimdir. Ciddi bir rehabilitasyon merkezi kurma çalışmasını bu dönem yapacağız. Bizim zaten projemiz hazırdı. Sağlık Bakanlığından da onay almıştı ama yetiştirilememişti, inşallah bu dönem yapacağız." diye konuştu.

        Yeşilay Adana Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım da protokolün Büyükşehir Belediyesinin bağımlılıkla mücadeleye ne kadar önem verdiğini gösterdiğini dile getirdi.

        Adana'da bağımlılıkla mücadele için ciddi çalışmalar yapıldığını belirten Yıldırım, bağımlılığın bir hastalık olduğunu ifade etti.

        Yeşilay'ın tütün, alkol, madde bağımlılığının yanı sıra teknoloji ve kumar bağımlılığıyla da mücadele ettiğinin altını çizen Yıldırım, "Ne yazık ki çağımızın en büyük tehlikesi teknoloji ve kumar. Sanal kumar artık o kadar ayyuka çıkmış bir halde ki şu an bizim Yeşilay Danışmanlık Merkezleri verilerimizde neredeyse uyuşturucuyu geçmiş durumda. Sanal kumarın getirdiği tehlikeyi gözler önüne sermekte fayda var." dedi.

        Yeşilay Danışmanlık Merkezinin tamamen ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı hizmet verdiğini anlatan Yıldırım, imzaladıkları protokolle ilgili de bilgi verdi.

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