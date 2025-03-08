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        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Samsunspor'a konuk olacak

        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Reeder Samsunspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 09:35 Güncelleme: 08.03.2025 - 09:35
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        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Samsunspor'a konuk olacak
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        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Reeder Samsunspor ile karşılaşacak.

        Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda, saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

        Ligde 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden ancak 12 puan silme cezası nedeniyle eksi 2 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor, 47 puanla 3. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

        Mavi-lacivertliler, sezonun ilk yarısındaki maçta Samsunspor'a sahasında 3-1 yenilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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