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        Adana Emniyet Müdürü Arıkan, kadın polislerin gününü kutladı

        Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla makamında ağırladığı kadın polislere gül verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 10:09 Güncelleme: 08.03.2025 - 10:09
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        Adana Emniyet Müdürü Arıkan, kadın polislerin gününü kutladı
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        Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla makamında ağırladığı kadın polislere gül verdi.

        Arıkan, farklı şubelerde görev yapan kadın polisleri makamında ağırladı.

        Polislerle sohbet eden Arıkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

        Arıkan, yaptığı konuşmada, kadınların ailenin temeli olduğunu belirterek, "Aile de bizim en önemli değerimizdir. Biz her zaman yanınızdayız. Kendinizi hiçbir zaman yalnız hissetmeyin, kimseye de kendinizi ezdirmeyin. Her zaman güçlü durun. Güçlü kadın, güçlü toplum demektir." diye konuştu.

        - "Güçlü kadın, güçlü emniyet" vurgusu

        İl Emniyet Müdürlüğü, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hazırladığı klibi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

        Asayiş, narkotik, özel harekat, trafik, siber, toplum destekli polislik ve çevik kuvvet ekiplerinde görevli kadın polislerin fotoğraflarıyla oluşturulan klipte, "Güçlü kadın, güçlü şehirler" ve "Güçlü kadın, güçlü emniyet" vurgusu yapıldı.

        Klipte, kentte görev yapan toplam 602 kadın polisin çalışmalarına dikkat çekildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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