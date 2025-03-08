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        Adana Valisi Köşger, kentte suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonu değerlendirdi:

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte dün gerçekleştirilen ve 11 kişinin tutuklandığı operasyonu değerlendirerek, suç örgütlerine karşı yürüttükleri kararlı mücadelenin kesintisiz devam edeceğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 12:53 Güncelleme: 08.03.2025 - 13:06
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        Adana Valisi Köşger, kentte suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonu değerlendirdi:
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        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte dün gerçekleştirilen ve 11 kişinin tutuklandığı operasyonu değerlendirerek, suç örgütlerine karşı yürüttükleri kararlı mücadelenin kesintisiz devam edeceğini belirtti.

        Vali Köşger, kentte vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla bizzat uygulama noktalarını ziyaret ederek denetimlere katıldığını söyledi.

        Güvenlik güçlerinin halkın huzurunu sağlamak için gece gündüz çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Vali Köşger, kentin asayişini bozmak isteyen hiçbir yapıya müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince silahlı suç örgütüne yönelik dün gerçekleştirilen operasyona değinen Köşger, şöyle konuştu:

        "İlimizde suç ve suçlulara göz açtırmamak adına emniyet güçlerimiz özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, 'Sayğılılar' adlı silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 27 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlenmiş, 110 ekip ve 380 personelin katılımıyla gerçekleştirilen başarılı operasyon sonucunda örgüt lideri de dahil olmak üzere 15 şüpheli gözaltına alınmıştır. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 500 gram kokain, 117 adet fişek, 1 adet çelik yelek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanmış, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere toplam 4 kişi serbest bırakılmıştır."

        Köşger, kentin huzurunu ve güvenliğini tehdit eden hiçbir unsura geçit verilmeyeceğini vurgulayarak, "Suç örgütlerine karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz kesintisiz devam edecek. Emniyet güçlerimizin özverili çalışmaları sayesinde halkımızın güven içinde yaşaması için tüm önlemleri almaya devam edeceğiz. Bu başarılı operasyona imza atan kahraman polislerimizi tebrik ediyor, üstün gayretleri için kendilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Polis ve jandarma ekiplerinin şehrin her noktasında 7 gün 24 saat görevinin başında olduğunu belirten Köşger, Adana'nın huzurunu korumak için her türlü tedbirin alınmaya devam edileceğini ifade etti.

        Vali Köşger, Adana'yı daha huzurlu ve güvenli bir kent haline getirmek için var güçleriyle çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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