Adana'da 2 firari hükümlü yakalandı
Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Belirlenen adreslere operasyon yapan ekipler, 5 yıl hapis cezasıyla aranan Tuncay S. ve 3 yıl 7 ay 21 gün hapis cezası bulunan Metin K'yi yakaladı.
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