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        Kozan'da aydınlatma direğine çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Kozan ilçesinde, aydınlatma direğine çarparak devrilen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 13:55 Güncelleme: 08.03.2025 - 13:57
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        Kozan'da aydınlatma direğine çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Kozan ilçesinde, aydınlatma direğine çarparak devrilen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        A.K. yönetimindeki otomobil, Küçük Sanayi Sitesi civarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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