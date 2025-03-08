Kozan'da aydınlatma direğine çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Kozan ilçesinde, aydınlatma direğine çarparak devrilen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Kozan ilçesinde, aydınlatma direğine çarparak devrilen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
A.K. yönetimindeki otomobil, Küçük Sanayi Sitesi civarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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