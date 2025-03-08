Adana'da takla atan cipteki 1'i çocuk 6 kişi yaralandı
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde takla atan cipteki 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde takla atan cipteki 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 BAV 711 plakalı cip, Saimbeyli-Feke kara yolunda takla attı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan İ.A. (19), B.A. (39), H.K. (39), K.V. (6), S.Ü. (32) ve C.K. (34), sağlık ekiplerince Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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