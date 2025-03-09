Adana'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kozan-Feke kara yolunun Sırelif mevkisinde B.K. idaresindeki 01 APZ 750 plakalı otomobil ile T.K'nin kullandığı 01 ALR 395 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü T.K, sağlık ekibince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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