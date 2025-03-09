Kozan'da öğrenciler yararına iftar programı düzenlendi
Adana'nın Kozan ilçesinde öğrenciler yararına iftar programı gerçekleştirildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde öğrenciler yararına iftar programı gerçekleştirildi.
İşletme sahibi Alev Atlı'nın düğün salonunda düzenlediği iftar programında toplanan yardımlar, öğrencilerin eğitiminde kullanılması için Kozan Vakfına bağışlandı.
Atlı, programındaki konuşmasında, öğrencilere katkı sağlamayı amaçladıklarını belirterek, aynı sofrayı paylaşan vatandaşlara teşekkür etti.
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