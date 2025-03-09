İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu Adana'da partililere seslendi:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta yapacağı ön seçim öncesinde Adana'da partililerle buluştu.

Partisinin ön seçim çalışmaları kapsamında Adana'ya gelen İmamoğlu, ASKİ Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen programda, herkesin ramazanını tebrik etti.

Ön seçim çalışmalarına değinen İmamoğlu, "Ben bu yolculuğa, sırtımı verebileceğim partime ve benimle her koşulda birlikte mücadele edebilecek yol arkadaşlarıma, yani sizlere, her birinize, hanımefendilere, beyefendilere, gençlere, burada bulunan partimin genel başkan yardımcısından grup başkanvekiline, milletvekillerine, çok kıymetli kadim dostlarım büyükşehir belediye başkanlarıma, tabii ki il başkanlarıma, nefer olan herkese güvenmenin gönül rahatlığıyla çıkıyorum ve bu yoldan asla vazgeçmeyeceğim." diye konuştu.

İmamoğlu, 23 Mart'ta yapacakları ön seçimin bütünleşmenin ilk aşaması olacağını ifade etti.

İki yıl önce "CHP değişirse Türkiye de değişir" diye konuştuğunu anımsatan İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2023'te genel seçimde başarılı olamadık, çok üzüldük, yıkıldık ama 2023 kurultayında hemen silkelendik ve ayağa kalktık. Hep birlikte 31 Mart 2024'ten bu yana Türkiye'nin birinci partisiyiz. Sevgili dostlarım şimdi sıra Türkiye'yi değiştirmekte. 23 Mart'ta ne yapacağız? Önce biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak ayağa kalkacağız, hep birlikte yola koyulacağız. Sonra milletimizin değişim umudu dalga dalga büyüyecek ve biz iktidar olacağız."

Ekrem İmamoğlu, partisinin üye sayısının giderek arttığını belirterek, "200 bine yakın insan son birkaç haftada koşarak, coşarak partimize üye oldu." ifadesini kullandı.