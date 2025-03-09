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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 18:33 Güncelleme: 09.03.2025 - 20:20
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:YeniAdana

        Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Haydar Avcı, Baykal Tuna

        Adanaspor: Nurullah Aslan, Hasan Hatipoğlu, Mirza Cihan, Candeias (Dk. 83 Orkan Çınar), Endri Çekiçi (Dk. 83 Metehan Altunbaş), Donkor, Cikalleshi (Dk. 67 Ivan), Ciss (Dk. 90+5 Harun Alpsoy), Fatih Kurucuk, Elias Durmaz, Oğuzhan Matur

        Solwie Energy Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Djilobodji, Yiğit Efe Demir, Camacho (Dk. 83 Dovedan), Wesley, Johnson (Dk. 83 Ahmet Sivri), Doh, Muhammed Mert (Dk. 87 Alper Demirol), Emir Tintiş (Dk. 71 Çağtay Kurukalıp), Atakan Rıdvan Çankaya, Serginho (Dk. 90+11 Salih Dursun)

        Goller: Dk. 38 Djilobodji, Dk. 77 Doh (Solwie Energy Fatih Karagümrük), Dk. 71 Ivan (Adanaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 37 Endri Çekiçi, Dk. 45+2 Elias Durmaz, Dk. 90+12 Harun Alpsoy (Adanaspor), Dk. 80 Çağtay Kurualp (Solwie Energy Fatih Karagümrük)

        ADANA

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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