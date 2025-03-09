Stat:YeniAdana
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Haydar Avcı, Baykal Tuna
Adanaspor: Nurullah Aslan, Hasan Hatipoğlu, Mirza Cihan, Candeias (Dk. 83 Orkan Çınar), Endri Çekiçi (Dk. 83 Metehan Altunbaş), Donkor, Cikalleshi (Dk. 67 Ivan), Ciss (Dk. 90+5 Harun Alpsoy), Fatih Kurucuk, Elias Durmaz, Oğuzhan Matur
Solwie Energy Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Djilobodji, Yiğit Efe Demir, Camacho (Dk. 83 Dovedan), Wesley, Johnson (Dk. 83 Ahmet Sivri), Doh, Muhammed Mert (Dk. 87 Alper Demirol), Emir Tintiş (Dk. 71 Çağtay Kurukalıp), Atakan Rıdvan Çankaya, Serginho (Dk. 90+11 Salih Dursun)
Goller: Dk. 38 Djilobodji, Dk. 77 Doh (Solwie Energy Fatih Karagümrük), Dk. 71 Ivan (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 37 Endri Çekiçi, Dk. 45+2 Elias Durmaz, Dk. 90+12 Harun Alpsoy (Adanaspor), Dk. 80 Çağtay Kurualp (Solwie Energy Fatih Karagümrük)
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