Adana'da iş insanının tabancayla yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı

Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlının olayla bağlantısı olduğu öne sürülen ağabeyi Mevlan A'nın (27) da Gülbahçesi Mahallesi'nde bulunduğunu belirledi.

Adana'da bir iş insanının, ağabeyine tabancayla ateş etmek isteyen kişiyi yakalamaya çalışırken bacağından vurularak yaralanmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.