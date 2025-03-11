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        Adana'da iş insanının tabancayla yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı

        Adana'da bir iş insanının, ağabeyine tabancayla ateş etmek isteyen kişiyi yakalamaya çalışırken bacağından vurularak yaralanmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 16:19 Güncelleme: 11.03.2025 - 16:31
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        Adana'da iş insanının tabancayla yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı
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        Adana'da bir iş insanının, ağabeyine tabancayla ateş etmek isteyen kişiyi yakalamaya çalışırken bacağından vurularak yaralanmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Merkez Seyhan ilçesinde 3 Mart'ta iş insanı M.T'nin (35) yaralandığı saldırının firari zanlısı Şehmus A. (23) İl Emniyet Müdürlüğüne gidip teslim oldu.

        Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlının olayla bağlantısı olduğu öne sürülen ağabeyi Mevlan A'nın (27) da Gülbahçesi Mahallesi'nde bulunduğunu belirledi.

        Bölgeye giden ekipler, kaçmaya çalışan Mevlan A'yı kovalamaca sonucunda yakaladı.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi'nde 3 Mart'ta inşaat malzemeleri satılan iş yerine giden şüpheli, işletme sahibi M.E.T'ye tabancayla ateş etmek isterken silahının tutukluk yapması üzerine kaçmış, M.E.T'nin iş insanı kardeşi M.T, yakalamaya çalıştığı saldırganın silahla ateş açması sonucu bacağından vurularak yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan M.T, tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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