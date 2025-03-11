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        Adana'da FETÖ sanığı eski astsubay hakim karşısında

        Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem askeri yapılanmasında yer aldığı iddia edilen eski astsubayın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 17:22 Güncelleme: 11.03.2025 - 17:22
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        Adana'da FETÖ sanığı eski astsubay hakim karşısında
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        Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem askeri yapılanmasında yer aldığı iddia edilen eski astsubayın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanmasına başlandı.

        Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık eski astsubay R.Z. ve avukatı ile tanık E.B. katıldı.

        Duruşmada beyanı alınan tanık E.B, sanıkla aynı üniversitede eğitim gördüğünü belirterek, "Ben 2013 yılında FETÖ'ye ait evlerde kaldım. FETÖ'ye üye olma suçundan yargılandım ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldım. Sanığın örgüte ait evde kaldığını duymuştum fakat örgütsel bir eylemine şahit olmadım." ifadesini kullandı.

        Sanık R.Z. de savunmasında, FETÖ ile bir bağlantısının olmadığını öne sürerek, "Örgütsel bir konumum yoktur. FETÖ'ye ait evlerde kalmadım. Örgütün mahrem imamları ile sabit, ankesörlü hatlar üzerinden irtibat sağlamadım. Hakkımdaki aleyhe tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

        Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına, bu celse beyanı alınmayan tanıkların diğer celse dinlenilmesine karar verdi, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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