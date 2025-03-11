Adana'da dere yatağında insan iskeleti bulundu

İskelet, savcının incelemesinin ardından kimlik tespiti ve otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kıyafetleri çürümüş olan ve cinsiyeti belirlenemeyen insan iskeleti, delil torbasına konuldu.

Alınan bilgiye göre, Esentepe mevkisindeki otoban bağlantı yolunda aracının arıza yapması üzerine emniyet şeridine park eden ve çevrede dolaşan kişi, dere yatağında insana ait olabilecek iskeleti fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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