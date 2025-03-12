Adana'da durakta bekleyen çiftin ölümüne neden olan şoföre 15 yıl hapis

Adana'da minibüsle çarptığı yolcu durağındaki karı kocanın ölümüne, 5 kişinin yaralanmasına neden olan tutuklu sürücüye "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan 15 yıl hapis cezası verildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yusuf K. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasını tekrar ederek, sanık Yusuf K'nin suç tarihinde uyuşturucu madde etkisi altında olduğunu, içinde yolcu bulunmayan ticari aracıyla seyir halindeyken çarptığı Halil (71) ve eşi Fadime Çiftçi'nin (54) ölümüne, E.K, F.S.T, A.E, D.Ç. ve B.Ş'nin yaralanmasına sebebiyet verdiğini belirtti.

Savcı, meydana gelen kazada sanığın kullandığı uyuşturucunun etkisi ile asli ve tam kusurlu olduğunu bildirerek, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması ve kaçma şüphesi de dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Yusuf K, yaşanan kaza nedeniyle pişman olduğunu ifade ederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan 15 yıl hapse çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına ve 3 yıl süreyle ehliyetine el konulmasına karar verdi.

- Olay

Adana'da Yusuf K'nin kullandığı minibüsün 6 Nisan 2023'te durağa çarpması sonucu Halil Çiftçi kaza yerinde, eşi Fadime Çiftçi ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, 5 kişi ağır yaralanmıştı. Tutuklanan şehir içi yolcu minibüsünün sürücüsü Yusuf K. hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.