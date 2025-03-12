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        Adana'da 79 dolandırıcılık olayının firari zanlısı asayiş uygulamasında yakalandı

        Adana'da polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 79 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 10:29 Güncelleme: 12.03.2025 - 10:29
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        Adana'da 79 dolandırıcılık olayının firari zanlısı asayiş uygulamasında yakalandı
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        Adana'da polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 79 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli yakalandı.

        Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde asayiş uygulaması yaptı.

        Çalışma sırasında durumundan şüphelenilen Y.S'nin Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle kontrolü yapıldı.

        Farklı illerde 79 dolandırıcılık suçuna karıştığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı olduğu tespit edilen zanlı gözaltına alındı.

        Y.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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