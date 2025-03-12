Adana'da 79 dolandırıcılık olayının firari zanlısı asayiş uygulamasında yakalandı
Adana'da polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 79 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli yakalandı.
Adana'da polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 79 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli yakalandı.
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde asayiş uygulaması yaptı.
Çalışma sırasında durumundan şüphelenilen Y.S'nin Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle kontrolü yapıldı.
Farklı illerde 79 dolandırıcılık suçuna karıştığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı olduğu tespit edilen zanlı gözaltına alındı.
Y.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
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