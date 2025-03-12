Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da ölü bulunan bebeğin annesine ağırlaştırılmış müebbet hapis

        Adana'da tren yolu kenarına bırakılan poşette cesedi bulunan yeni doğmuş bebeğin tutuklu yargılanan annesine "çocuğa ve alt soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 11:02 Güncelleme: 12.03.2025 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da ölü bulunan bebeğin annesine ağırlaştırılmış müebbet hapis
        ABONE OL

        Adana'da tren yolu kenarına bırakılan poşette cesedi bulunan yeni doğmuş bebeğin tutuklu yargılanan annesine "çocuğa ve alt soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

        Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Suriyeli H.M. (43) ve avukatı katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın kız bebeği ölü doğurduğunu söylemesine rağmen Adalet Bakanlığı 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu raporuna göre bebeğin canlı doğduğu, yaşama kabiliyetinin olduğu, kanında uyarıcı madde bulunduğu ve ölümünün kafa travmasına bağlı beyin kanaması sonucu gerçekleştiğinin saptandığını belirtti.

        Bebeği öldüren H.M'nin cesedi tren yolu kenarına bıraktığını ifade eden savcı, sanığın "çocuğa ve alt soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Tercüman aracılığıyla savunması alınan H.M, karnı ağrıdığı gerekçesiyle bir kadından hap aldığını iddia ederek, şu beyanda bulundu:

        "İçtiğim hapın niteliği hakkında bilgim yoktu. Uyuşturucu olduğunu da bilmiyordum. Bebek doğduğunda nefes almıyordu. Ona vurmadım, zarar vermedim. Bebek doğduğunda banyoda yere düştüğü için vücudunda izler oluşmuş olabilir."

        Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "çocuğa ve alt soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Merkez Seyhan ilçesinde 6 Kasım 2022'de demir yolu kenarındaki poşette cesedi bulunan yeni doğmuş kız bebeğinin tutuklanan annesi H.M. hakkında dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Sevgilisi alamadı altın tacı çaldı!
        Sevgilisi alamadı altın tacı çaldı!
        2 komşusunu öldürüp 1'ini yaralamıştı! 'Büyü' katliamı!
        2 komşusunu öldürüp 1'ini yaralamıştı! 'Büyü' katliamı!
        Grönland halkı sandıkta Trump'a "Hayır" dedi
        Grönland halkı sandıkta Trump'a "Hayır" dedi
        Mourinho'dan Rangers kararı!
        Mourinho'dan Rangers kararı!
        ABD'den Suriye'deki mutabakata dair ilk yorum
        ABD'den Suriye'deki mutabakata dair ilk yorum
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        Cinayetin nedeni: Çamurlu ayakkabılar!
        Cinayetin nedeni: Çamurlu ayakkabılar!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Arkeologlar bulamadı siz bunu nasıl buldunuz?
        Arkeologlar bulamadı siz bunu nasıl buldunuz?
        Gereksiz hastane kullanmayın
        Gereksiz hastane kullanmayın
        Arsenal, Osimhen için devrede!
        Arsenal, Osimhen için devrede!
        AB, ABD'ye misilleme hazırlığında
        AB, ABD'ye misilleme hazırlığında
        4 çocuk annesine 13 kurşun! Katil aranıyor!
        4 çocuk annesine 13 kurşun! Katil aranıyor!
        AKM akına uğradı
        AKM akına uğradı
        Dövülerek katledilen Fatma'yı kadınlar omuzladı!
        Dövülerek katledilen Fatma'yı kadınlar omuzladı!
        SGK’dan prim fazlası nasıl alınır?
        SGK’dan prim fazlası nasıl alınır?
        Uyanıyor ama tekrar uyuyamıyor musunuz?
        Uyanıyor ama tekrar uyuyamıyor musunuz?
        Marmara ve Ege için lodos uyarısı
        Marmara ve Ege için lodos uyarısı
        Filtrelenmiş hayatların psikolojik etkileri!
        Filtrelenmiş hayatların psikolojik etkileri!

        Benzer Haberler

        Yürüme bozukluğu nedeniyle adım atamaz hale geldi, 'proloterapi' ile ayağa...
        Yürüme bozukluğu nedeniyle adım atamaz hale geldi, 'proloterapi' ile ayağa...
        Adana Valisi Köşger, güvenlik güçlerinin denetimlerini havadan inceledi
        Adana Valisi Köşger, güvenlik güçlerinin denetimlerini havadan inceledi
        Adana'da 79 dolandırıcılık olayının firari zanlısı asayiş uygulamasında yak...
        Adana'da 79 dolandırıcılık olayının firari zanlısı asayiş uygulamasında yak...
        Adana'da durakta bekleyen çiftin ölümüne neden olan şoföre 15 yıl hapis
        Adana'da durakta bekleyen çiftin ölümüne neden olan şoföre 15 yıl hapis
        Adana'da motosikletle bisikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Adana'da motosikletle bisikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Dere yatağında insan iskeleti bulundu
        Dere yatağında insan iskeleti bulundu