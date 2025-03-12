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        Adana'da 4 kişinin öldüğü kazaya karışan sürücü hakim karşısında

        Adana'da minibüsün devrildiği uçurumda yanması sonucu 4 kişinin ölmesi, 17 kişinin de yaralanmasına ilişkin tutuklanan sürücünün 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 14:11 Güncelleme: 12.03.2025 - 14:11
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        Adana'da 4 kişinin öldüğü kazaya karışan sürücü hakim karşısında
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        Adana'da minibüsün devrildiği uçurumda yanması sonucu 4 kişinin ölmesi, 17 kişinin de yaralanmasına ilişkin tutuklanan sürücünün 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

        Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa A. ve taraf avukatları katıldı.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık, olay günü minibüste toplam 21 kişi olduklarını ve Mardin'den Manisa'nın Salihli ilçesine salatalık hasadı için tarım işçisi götürdüğünü belirtti.

        Aracın arkadaşına ait olduğunu anlatan Mustafa A, şöyle konuştu:

        "Ben aracı arkadaşımdan aldığım için herhangi bir bakım yaptırmadım. Arkadaşımın bakım yaptırdığına dair bir bilgim de yoktur. Araç ile yola çıktığımızda frenlerde sıkıntı olduğunu fark ettim. Frene bastığımda gevşekti. Kazadan hemen önce balatalardan koku geliyordu, yolcular da beni uyarmıştı. Ancak yolcuların uyarmasından çok kısa süre sonra kaza meydana geldi."

        Mustafa A, minibüsün yokuş aşağı yönde ormanlık alana doğru girdiğini ve aniden yanmaya başladığını kaydederek, "Araçtan en son ben çıktım. Ben çıktıktan sonra yaralanan ve vefat edenler yerdeydi. Hemen sağlık ekiplerini aradık. Tüm bildiklerimi anlattım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

        Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, kazada yaralanan kişilerin durumuyla ilgili Adana Adli Tıp Kurumundan istenen kati hekim raporunun beklenilmesine karar verip eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Mustafa A'nın kullandığı tarım işçisi aileleri taşıyan 34 FF 6095 plakalı minibüs 22 Nisan 2024'te Karaisalı ilçesi Gildirli Mahallesi'nde uçuruma devrildikten sonra alev almış, kazada Zeynettin Çakıl (20), Zozan Sakin (18), Serkan Çakıl (13) ve Bünyamin Çakıl (6) yaşamını yitirmiş, 7'si çocuk 17 kişi yaralanmıştı.

        Jandarma ekiplerince gözaltına alınan sürücü 23 Nisan 2024'te nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmıştı.

        Davanın iddianamesinde, sürücü Mustafa A'nın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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