Adana'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi, tartıştığı kişiyi ile yanlışlıkla kendi babasını pompalı tüfekle yaraladı.

Alınan bilgiye göre, A.Ç. ve babası M.Ç. Hamam Mahallesi Tılan Camisi önünde daha önce tartıştıkları B.B. ile karşılaştı.

Burada yeniden çıkan kavgada A.Ç, pompalı tüfekle B.B'ye ateş etti.

Pompalı tüfekten çıkan saçmalar nedeniyle B.B. ile A.Ç'nin babası M.Ç. yaralandı.

Cami cemaati, yaralıları kendi araçlarıyla Kozan Devlet Hastanesine götürdü.

Jandarma ekipleri, saldırıda yanlışlıkla babasını da yaraladıktan sonra kaçan şüpheli A.Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.