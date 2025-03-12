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        Adana'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi, tartıştığı kişiyi ile yanlışlıkla kendi babasını pompalı tüfekle yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 14:42 Güncelleme: 12.03.2025 - 14:42
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        Adana'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi, tartıştığı kişiyi ile yanlışlıkla kendi babasını pompalı tüfekle yaraladı.

        Alınan bilgiye göre, A.Ç. ve babası M.Ç. Hamam Mahallesi Tılan Camisi önünde daha önce tartıştıkları B.B. ile karşılaştı.

        Burada yeniden çıkan kavgada A.Ç, pompalı tüfekle B.B'ye ateş etti.

        Pompalı tüfekten çıkan saçmalar nedeniyle B.B. ile A.Ç'nin babası M.Ç. yaralandı.

        Cami cemaati, yaralıları kendi araçlarıyla Kozan Devlet Hastanesine götürdü.

        Jandarma ekipleri, saldırıda yanlışlıkla babasını da yaraladıktan sonra kaçan şüpheli A.Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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