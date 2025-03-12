MHP İl Başkanı Kanlı'dan İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı

MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kanlı, mesajında, İstiklal Marşı'nın, Türk milletinin bütün dünyaya ilan ettiği milli bir manifesto olduğunu belirtti.

Marşın, milli birlik ve bağımsızlık mücadelesinin ruhunu temsil ettiğini kaydeden Kanlı, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler de bugün milli hasletleri bir zırh gibi kuşanan merhum Mehmet Akif Ersoy'dan ve sarsılmaz milli duruşundan ilham alıyor, onun en büyük eseri olan İstiklal Marşı'mızda 'Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar' şeklinde ifade ettiği emperyalist güçlere karşı tek yürek olduğumuzu haykırıyoruz."

Kanlı, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u rahmet, minnet ve saygıyla andığını sözlerine ekledi.