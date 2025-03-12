Aladağ'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi
Adana'nın Aladağ ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı gerçekleştirildi.
Adana'nın Aladağ ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı gerçekleştirildi.
Aladağ İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte katılımcılar, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, şiirler okundu, ilkokullar ve ortaokullar arasında düzenlenen İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Programa, Kaymakam Hasan Ali Kurt, Belediye Başkan Vekili Osman Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdür Mehmet Gazi Yılancıoğlu, diğer davetliler ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.
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