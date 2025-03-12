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        Aladağ'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

        Adana'nın Aladağ ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 15:36 Güncelleme: 12.03.2025 - 15:58
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        Aladağ'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi
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        Adana'nın Aladağ ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı gerçekleştirildi.

        Aladağ İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte katılımcılar, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, şiirler okundu, ilkokullar ve ortaokullar arasında düzenlenen İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Programa, Kaymakam Hasan Ali Kurt, Belediye Başkan Vekili Osman Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdür Mehmet Gazi Yılancıoğlu, diğer davetliler ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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        Galeri

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