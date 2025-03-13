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        Adana'da 12,5 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü polisi görüp panikleyince yakalandı

        Adana'da 37 suçtan 12,5 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, yoldan geçen polisi görüp paniklemesi üzerine yakalanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 09:57 Güncelleme: 13.03.2025 - 09:57
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        Adana'da 12,5 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü polisi görüp panikleyince yakalandı
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        Adana'da 37 suçtan 12,5 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, yoldan geçen polisi görüp paniklemesi üzerine yakalanarak cezaevine gönderildi.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Yeşilyurt Mahallesi İbo Osman Caddesi'ndeki devriye görevi sırasında kendilerini görüp tedirgin hareketler sergileyen bir kişiyi şüphe üzerine durdurdu.

        Üst aramasında herhangi bir suç unsuruna rastlanmayan şüphelinin verdiği kimlik ve ehliyeti inceleyen ekipler, bunların sahte olduğunu tespit etti.

        Bunun üzerine Bağlar Polis Merkezi Amirliğine götürülen şüphelinin yüz tanıma sistemiyle yapılan incelesinde isminin Kadir Özgür Aydın olduğu, "dolandırıcılık", "kadına karşı basit yaralama" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" gibi 37 ayrı suçtan hakkında 12,5 yıl hapis cezası bulunduğu belirlendi.

        Aydın, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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