Adana'da 12,5 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü polisi görüp panikleyince yakalandı

Adana'da 37 suçtan 12,5 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, yoldan geçen polisi görüp paniklemesi üzerine yakalanarak cezaevine gönderildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Yeşilyurt Mahallesi İbo Osman Caddesi'ndeki devriye görevi sırasında kendilerini görüp tedirgin hareketler sergileyen bir kişiyi şüphe üzerine durdurdu.

Üst aramasında herhangi bir suç unsuruna rastlanmayan şüphelinin verdiği kimlik ve ehliyeti inceleyen ekipler, bunların sahte olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine Bağlar Polis Merkezi Amirliğine götürülen şüphelinin yüz tanıma sistemiyle yapılan incelesinde isminin Kadir Özgür Aydın olduğu, "dolandırıcılık", "kadına karşı basit yaralama" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" gibi 37 ayrı suçtan hakkında 12,5 yıl hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Aydın, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.