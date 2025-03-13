Adana'da uyuşturucu ve silah bulunan ofisteki 1 kişi tutuklandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde uyuşturucu ve pompalı tüfek ele geçirilen ofisteki 1 kişi tutuklandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde uyuşturucu ve pompalı tüfek ele geçirilen ofisteki 1 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu belirlenen Mestanzade Mahallesi'ndeki bir ofise operasyon düzenledi.
Ofiste yapılan aramada, çeşitli yerlere gizlenmiş 363 gram esrar, 6 uyuşturucu etkili hap, 0,67 gram kokain, hassas terazi, pompalı tüfek ve bu silaha ait 8 kartuş bulundu.
Narkotik ekipleri, ofisteki Baran B'yi (20) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.