Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da uyuşturucu ve silah bulunan ofisteki 1 kişi tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde uyuşturucu ve pompalı tüfek ele geçirilen ofisteki 1 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 10:02 Güncelleme: 13.03.2025 - 10:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da uyuşturucu ve silah bulunan ofisteki 1 kişi tutuklandı
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde uyuşturucu ve pompalı tüfek ele geçirilen ofisteki 1 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu belirlenen Mestanzade Mahallesi'ndeki bir ofise operasyon düzenledi.

        Ofiste yapılan aramada, çeşitli yerlere gizlenmiş 363 gram esrar, 6 uyuşturucu etkili hap, 0,67 gram kokain, hassas terazi, pompalı tüfek ve bu silaha ait 8 kartuş bulundu.

        Narkotik ekipleri, ofisteki Baran B'yi (20) gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Güler: Terör örgütü bir an önce silahlarını teslim etmeli
        Bakan Güler: Terör örgütü bir an önce silahlarını teslim etmeli
        Kesme altın satışı yasaklandı
        Kesme altın satışı yasaklandı
        Suda 'petrol hidrokarbonu' çıkan kentte su siparişine yetişilmiyor!
        Suda 'petrol hidrokarbonu' çıkan kentte su siparişine yetişilmiyor!
        Sigarada ÖTV oranı düşürüldü, maktu vergi artırıldı
        Sigarada ÖTV oranı düşürüldü, maktu vergi artırıldı
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Şinasi Yurtsever'e veda günü
        Şinasi Yurtsever'e veda günü
        Kariyer sezonu!
        Kariyer sezonu!
        Tamir ettiği 'patpat'ı ölümü oldu!
        Tamir ettiği 'patpat'ı ölümü oldu!
        Beşiktaş derbi öncesi moral arıyor!
        Beşiktaş derbi öncesi moral arıyor!
        10 metreden sonra görünüyor! Marmara'yı istila etti!
        10 metreden sonra görünüyor! Marmara'yı istila etti!
        "Ben böyle bir şey görmedim!"
        "Ben böyle bir şey görmedim!"
        Kadını benzin döküp yakacaktı! Savunması kan dondurdu!
        Kadını benzin döküp yakacaktı! Savunması kan dondurdu!
        Önce taciz edildi! Sonra sokakta darp! Damla dehşeti yaşadı!
        Önce taciz edildi! Sonra sokakta darp! Damla dehşeti yaşadı!
        Eyüp Sultan Camii'deki ağacın hikayesi...
        Eyüp Sultan Camii'deki ağacın hikayesi...
        Emekli işçinin primi aylığı artırır mı?
        Emekli işçinin primi aylığı artırır mı?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 distopya filmi
        En iyi 5 distopya filmi
        Erkekte beyaz saç mı, boyalı saç mı?
        Erkekte beyaz saç mı, boyalı saç mı?
        Trençkotun 100 yıllık serüveni!
        Trençkotun 100 yıllık serüveni!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 102. yıl dönümü kutlandı
        Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 102. yıl dönümü kutlandı
        Teknolojik imkanlarla yasa dışı avcılığa göz açtırılmıyor
        Teknolojik imkanlarla yasa dışı avcılığa göz açtırılmıyor
        Sulama kanalına giren 10 yaşındaki Muhammed boğuldu
        Sulama kanalına giren 10 yaşındaki Muhammed boğuldu
        Adana'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu
        Adana'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu
        Dervişoğlu: Teröristin kapısına yüz sürenlerle asla oturmayacağız
        Dervişoğlu: Teröristin kapısına yüz sürenlerle asla oturmayacağız
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Adana'da iftar programına katıldı
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Adana'da iftar programına katıldı