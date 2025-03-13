Adana'da bir evde 5 ruhsatsız silah ve 362 mermi ele geçirildi

İkametteki şüpheliler H.K. ve H.Ü. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adreste arama yapan ekipler, odalarda çeşitli yerlere gizlenmiş ruhsatsız 3 tabanca ve 2 av tüfeği ile 362 mermi ele geçirdi.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda silah bulunduğu belirlenen bir ikamete operasyon düzenledi.

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