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        Adana'da bir evde 5 ruhsatsız silah ve 362 mermi ele geçirildi

        Adana'da 5 ruhsatsız silah ve 362 mermi ele geçirilen evdeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 10:02 Güncelleme: 13.03.2025 - 10:32
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        Adana'da bir evde 5 ruhsatsız silah ve 362 mermi ele geçirildi
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        Adana'da 5 ruhsatsız silah ve 362 mermi ele geçirilen evdeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda silah bulunduğu belirlenen bir ikamete operasyon düzenledi.

        Adreste arama yapan ekipler, odalarda çeşitli yerlere gizlenmiş ruhsatsız 3 tabanca ve 2 av tüfeği ile 362 mermi ele geçirdi.

        İkametteki şüpheliler H.K. ve H.Ü. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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