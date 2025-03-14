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        Adana'da aranan hükümlü yakalandı

        Adana'da, 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 11:14 Güncelleme: 14.03.2025 - 11:14
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        Adana'da aranan hükümlü yakalandı
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        Adana'da, 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yozgat 1. Ağır Ceza Mahkemesince "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis ve 37 bin 500 lira adli para cezası bulunan Ramazan A'nın (28) saklandığı adresi tespit etti.

        Ekipler, hükümlüyü saklandığı adresten çıktıktan sonra Barbaros Mahallesi 17102. Sokak'ta yakaladı.

        Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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