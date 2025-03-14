Adana'da aranan hükümlü yakalandı

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yozgat 1. Ağır Ceza Mahkemesince "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis ve 37 bin 500 lira adli para cezası bulunan Ramazan A'nın (28) saklandığı adresi tespit etti.

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