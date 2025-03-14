Adana'da borcu olan kişiyi mezarlıkta silahla ağır yaralayan iki sanığa hapis cezası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde borcu olan kişiyi mezarlıkta silahla ağır yaralayan tutuklu iki sanıktan birine 13 yıl, diğerine 12 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar C.Ç. ve A.Ç. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında müşteki S.A'nın aynı mahalleden tanıştığı C.Ç'ye 10 bin lira borcunun bulunduğunu belirtti.

Sanık C.Ç'nin S.A'yı borç meselesini konuşmak amacıyla 14 Haziran 2024'te Küçükoba Mezarlığı'na çağırdığını anlatan savcı, müştekinin motosikletle, sanıkların da otomobille olay yerine gittiklerini ifade etti.

Motosikletiyle mezarlığa geldiği sırada A.Ç'nin ruhsatsız tabancayla S.A'yı hedef alarak göğüs bölgesinden hayati tehlike geçirecek şekilde yaraladığını ve sanıkların kaçtıklarını belirten savcı, C.Ç. ve A.Ç'nin "kasten öldürmeye teşebbüs etme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 10'ar yıldan 18'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları ve mevcut hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Savunmaları alınan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan C.Ç'yi 13 yıl, A.Ç'yi ise aynı suçtan ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurmak"tan 12 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Heyet, sanık C.Ç'nin "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan delil yetersizliği gerekçesiyle beraatine hükmetti.