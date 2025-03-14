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        Adana'da 1 kişinin öldürüldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 sanık hakim karşısında

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 1 kişinin tabancayla öldürüldüğü kavgayla ilgili tutuklanan 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 17:09 Güncelleme: 14.03.2025 - 17:09
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        Adana'da 1 kişinin öldürüldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 sanık hakim karşısında
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 1 kişinin tabancayla öldürüldüğü kavgayla ilgili tutuklanan 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar İzzet E. ve Mehmet Emin B. ile taraf avukatları katıldı.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık İzzet E, olay günü maktul Osman Asma'nın konuştukları sırada kendisine bıçakla saldırdığını öne sürerek, "Kendinde değildi, uyuşturucu kullandığı anlaşılıyordu. Kendisi bana bıçakla aniden saldırınca kendimi savunma amaçlı elimde bulunan silah ateş aldı. Bilerek ateş etmedim. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

        Tutuklu sanık Mehmet Emin B. ise tartışma sırasında maktulün kendilerine bıçakla saldırdığını iddia ederek tahliyesini ve beraatini istedi.

        Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, dosyada yer alan "Silah sonradan olay yerine getirildi." şeklindeki tanık beyanlarını dikkate alarak olay yerinde keşif yapılmasına, sanıkların Adli Tıp Kurumuna sevk edilerek bu olaydan kaynaklı yaralanmalarıyla ilgili rapor alınmasına ve tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda 14 Nisan 2024'te çıkan kavgada kendilerini bıçakla yaralayan Osman Asma'yı tabancayla vurarak öldürdükleri iddiasıyla yakalanan İzzet E. ve Mehmet Emin B, 20 Nisan 2024'te çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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