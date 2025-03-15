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        Adana'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu

        Adana'da sulama kanalında akıntıya kapılan çocuk boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 11:20 Güncelleme: 15.03.2025 - 11:20
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        Adana'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu
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        Adana'da sulama kanalında akıntıya kapılan çocuk boğuldu.

        Merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde, Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına giren Suriye uyruklu 10 yaşındaki Muhammed Al Khalif, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

        Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar, çocuğun suya girdiği noktadan itibaren arama başlattı.

        Suyun kesilmesinin ardından küçük çocuğun cansız bedeni, sulama kanalının Küçükdikili Kavaklı Mahallesi mevkisinde bulundu.

        Cenaze, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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