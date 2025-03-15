Adana'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu

Cenaze, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar, çocuğun suya girdiği noktadan itibaren arama başlattı.

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