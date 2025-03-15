Teknolojik imkanlarla yasa dışı avcılığa göz açtırılmıyor

EREN BOZKURT - Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü, fotokapanlar, güvenlik kameraları ve dronları etkin bir şekilde kullanarak yasa dışı avcılıkla mücadelede başarılı sonuçlar elde ediyor.

Müdürlük, sorumluluk alanları Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Kayseri ve Niğde'de yasa dışı avcılıkla mücadele için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Sahada görev yapan ekipler, yasa dışı avcılıkta teknolojik imkanları da etkin bir şekilde kullanıyor.

Ekipler, alanlara yerleştirilen fotokapan ve güvenlik kameralarının yanı sıra kullandıkları dronlarla da kaçak avcıları tespit etmek için çaba sarf ediyor.

Bölgede, 2024-2025 av sezonunda gerçekleştirilen denetimlerde, 1153 kişiye 8 milyon 770 bin lira idari ve 297 kişiye 8 milyon 630 bin lira tazminat cezası uygulandı.

- "Ekiplerimiz 6 ilimizde 7 gün 24 saat görev halindedir"

Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Faruk Atmaca, AA muhabirine, av sezonunun bölgelerinde geçen yıl 24 Ağustos'ta başladığını ve 2 Mart'ta sona erdiğini söyledi.

Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Kayseri ve Niğde'de toplam 205 avlak bulunduğunu anlatan Atmaca, şöyle konuştu:

"Bu avlaklarda Merkez Av Komisyonu kararlarıyla avlanması yasak türlerin tespiti yapılıyor. Bölgemizde yaban keçisi, saka kuşu, turaç, oklu kirpi, karaca, Hatay dağ ceylanı, çizgili sırtlan ve bazı su kuşları merkez av komisyonu kararıyla avlanması yasaklanmıştır ve tam koruma altına alınmış durumdadır. Gerekli şartları sağlayan 8 yaş üstü yetişkin erkek yaban keçileri kota dahilinde av turizmi kapsamında avlatılabilir." diye konuştu.

Atmaca, Merkez Av Komisyonunun avcılıkta kullanılan yöntemleri ve araçları belirlemenin yanı sıra avlanma bölgelerini ve kotalarını tespit ederek, hangi bölgelerde ve ne kadar av yapılabileceğine karar verdiğini vurguladı.

Sorumluluk alanlarında yasa dışı avcılıkla ilgili denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirten Atmaca, "Yasa dışı avlanmayla ilgili ekiplerimiz 6 ilimizde 7 gün 24 saat görev halindedir. 6 ilimizde gerçekleştirdiğimiz yasa dışı avla mücadele faaliyetleri kapsamında son sezonumuzda 1153 kişiye 8 milyon 770 bin lira idari ve 297 kişiye 8 milyon 630 bin lira tazminat cezası uygulanmıştır." diye konuştu.