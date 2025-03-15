İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da iftara katıldı:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "4 Haziran 2023'ten bugüne kadar uyuşturucu imal ve satıcılarından 61 bin 500 kişiyi tutukladık." dedi.

Yerlikaya, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam tarafından merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

Burada konuşan Yerlikaya, bugün Bakanlık ve birimleriyle iftar sevincini yaşamak için Adana'da olduklarını söyledi.

Herkesin ramazanını tebrik eden Yerlikaya, huzurla barış, birlik, beraberlik kardeşlik ortamında Ramazan Bayramı'na kavuşmayı diledi.

Yerlikaya, Adana'nın huzuru, güvenliği ve esenliği için kahraman polisin, jandarmanın, sahil güvenliğin gece gündüz demeden çalıştığını belirtti.

"Türkiye Yüzyılı"nın huzurun yüzyılı olması için İçişleri Bakanlığı olarak 675 bin kişiyle cansiperane çalıştıklarını, milletin destek ve dualarıyla da yol yürüdüklerini vurgulayan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Başta terör ve terörün tüm türleri, organize suç örgütleri, zehir tacirleri, göçmen kaçakçılığı organizatörleri, tüm suç ve suçlarla mücadelede biz iki günü bir olmadan hep arkadaşlarımızla beraber Allah için çalışıyoruz. Bunların da neticelerini alıyor muyuz? Evelallah alıyoruz. Nasıl? Çünkü Cenab-ı Allah'ın ipine sımsıkı sarılan devlet ve millet iradesinden başka bir güç yoktur. Biz milletimize hadim olma nimetiyle şereflendik. Milletimizin emrindeyiz diye eğer yol yürürsen o zaman da Allah'ın izniyle iki yakamızda bir araya gelir. Kanundan korkmayan, suç işlemekten kim kibirleniyorsa biz onlara diyoruz ki, 'Kimsin sen, ne oluyorsun?' Milletin iradesinden daha büyük bir güç var mı? Seni bu suç işlemeye, sözüm ona organize, böyle bir çete, şehir eşkıyası olmaya iten kim? 14, 15, 17 yaşındaki gencecik çocukları kandırıp 3-5 liraya, motosikletin üstüne bin, benim hemşehrilerime racon kes. Var mı öyle yağma? Yapabilir mi bunu? Eğer yaparsa biz onun alnını karışlarız."

Yerlikaya, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hukuk devleti olduğunu belirterek, "Hukuk, nizam, kanun var. Bizim 675 bin kahraman İçişleri ailemiz var. 2-3 gün TikTok'tan hava atabilir ama bil ki doğru olanlar ayakta kalır, eğri olanlar bastığı tahta çürük, yürüdüğü yol, yol olmadığı için benim arkadaşlarım onları alır, götürür adalete Allah'ın izniyle teslim eder." ifadesini kullandı.

- "Uyuşturucu imal ve satıcılarından 61 bin 500 kişiyi tutukladık" Yerlikaya, 4 Haziran 2023'ten bu yana uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel 940 organize suç örgütünü çökerttiklerini ve adalete teslim ettiklerini belirtti Adana'daki organize suç örgütlerine seslenen Yerlikaya, şöyle devam etti: "Gittiğiniz yol yol değil. Milletin helal kazancına göz dikemeyeceksiniz. Buna fırsat veremeyeceğiz. İster yurt dışında ol, nereye gidersen git. Biz onu da bu ülkenin dirayeti, kararlı azmi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya liderliği, onu saklandığı yerden getirip, daha önceki sözde arkadaşlarının yanına götürüp cezaevine tıkmak bizim boynumuzun borcu. Yaptık, yapmaya da Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." Yerlikaya, kanuna, nizama uyan, yasalara hürmet eden, birlik, beraberlik noktasında hep aynı noktada duran Adanalılar sayesinde kötülüklerle ve yanlışlarla mücadelelerinin daha üst noktaya çıktığını ifade etti. Sokaklardaki zehir tacirleriyle de mücadele ettiklerini anımsatan Yerlikaya, şöyle konuştu: "4 Haziran 2023'ten bu güne amiyane tabirle 'fişekçisi', satıcısından baronuna hiçbirinden en ufak bir çekincemiz yok. Çünkü kanun gücü böyle bir şey. 4 Haziran 2023'ten bu güne kadar uyuşturucu imal ve satıcılarından 61 bin 500 kişiyi tutukladık. Öyle teknikler, öyle yöntemler geliştirdik ki arkadaşlarımın kahraman cesaretleriyle onları öyle tuşa getireceğiz ki bayramdan sonra görün. Şu ana kadar zehir tacirlerinde günde ortalama 117 tutuklama yapıyoruz. Bak bayramdan sonra neler oluyor." Yerlikaya, uyuşturucu satıcılarının bastığı tahtanın çürük olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: "Gelin bizim gibi sağlam ve doğru yerde durun. Helal kazanç peşinde gidin. Bizim inanç sistemimiz, medeniyet değerlerimiz 'akıl' diyor. Aklı devre dışı bırakan, her şey şeytani pislik. Bunun ticareti olur mu ya... Aileyi kendi içinde yıkan, gencin geleceğini karartan bir iş ticaret olabilir mi? Olmaz, olamaz ama gittiği yoldan dönmez, doğru yola gelmezse bilin ki 61 bin 500'ü nasıl tutuklayarak adalete teslim ettiysek onları da götüreceğiz o 61 bin kişinin yanına bırakacağız. Bunu kesinlikle hak ediyorlar."