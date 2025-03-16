Anneler down sendromlu çocuklarını ve yaşadıklarını yazdıkları şarkıyla anlattı
ÖMER FANSA - Adana'da özel gereksinimli çocuk sahibi anneler, sözlerini kendilerinin yazdığı şarkıyla down sendromuna dikkati çekmeye çalışıyor.
ÖMER FANSA - Adana'da özel gereksinimli çocuk sahibi anneler, sözlerini kendilerinin yazdığı şarkıyla down sendromuna dikkati çekmeye çalışıyor.
Kentte 8 yıl önce özel gereksinimli çocuk sahibi aileler tarafından kurulan Gönüllü Anneler Topluluğu, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında farklı bir çalışmaya yapmaya karar verdi.
Bu kapsamda topluluk üyesi bir grup anne, down sendromlu çocukları ve kendi yaşadıklarından ilham alarak inanma, başarma, kabul görme, çabalama, engellenmeme, destek olma, zorluklar karşısında pes etmeme gibi duygularından oluşan sözleri kağıda döktü.
Yapay zeka desteğiyle bestesi ve seslendirmesi yapılan "Var mısın?" adlı şarkıya, down sendromlu çocukların günlük yaşamlarından ve yaptıkları sportif faaliyetlerin yer aldığı görüntülerle klip hazırlandı.
- "Biz yok sayılmak istemiyoruz"
Gönüllü Anneler Topluluğu Başkanı Gülşen Akgöz, AA muhabirine, kendi yazdıkları sözlerle oluşturulan ve klibinde evlatlarının yer aldığı şarkıyla down sendromuna dikkati çekmek istediklerini söyledi.
"Var mısın?" şarkısıyla evlatlarını ve yaşadıklarını anlatmaya çalıştıklarını anlatan Akgöz, şöyle devam etti:
"Biz yok sayılmak istemiyoruz. Bize fırsatlar verilirse çok şeyi başaracağımızı kliple gösterdik. Hepimiz bir bütünün parçalarıyız. Sadece ben değil biz olduğumuzda, bir çocuğun hayatına dokunduğumuzda dünyamız daha güzel olacaktır. Bütün çocuklarımız için engelsiz yarınlar diliyorum."
Akgöz, yaklaşık bir aylık sürede hazırlanan "Var mısın?" şarkısının daha çok kişi tarafından izlenip farkındalık oluşturması amacıyla yayın organlarından destek beklediklerini dile getirdi.
- "Şarkı sözleri azim, başarı ve mücadelelerinin öyküsü"
Gönüllü Anneler Topluluğu Başkan Yardımcısı Arzu Kocamanoğlu da her gün gözlerinin önünde olan çocukları için çabaladıklarını belirtti.
Hazırladıkları şarkıyla bir farkındalık oluşturmak istediklerini anlatan Kocamanoğlu, "Her gün yaşadığımız, üstlendiğimiz misyonu, yavrularımızın yaşadığı sorunları, karşılaştıkları engeller karşısında verdikleri mücadeleyi şarkı sözleriyle herkese duyurmak istedik. Pes etmeyen, yılmayan çocuklarımızın ve arkasında dimdik duran annelerin yazdığı bu şarkı sözleri onların günlük hayatlarındaki azim, başarı ve mücadelelerinin öyküsü aslında." diye konuştu.
- "Muhteşem bir şarkı oldu"
Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda (Trisome Oyunları) cimnastikte 2 altın madalya kazanan Selin Naz Özcan'ın annesi Dilek Özcan, bir şarkı yazılması fikri kendisine ulaştığında önce kızının gözlerine baktığını dile getirdi.
Şarkı sözlerini yazarken kızıyla yaşadıkları her anı düşündüğünü anlatan Özcan, şöyle konuştu:
"Her gün gece gündüz demeden antrenmanlara gittik. Arkamızda olan vardı olmayan vardı. Başaracağımızı bilmiyorduk. İlk girdiğimiz yarışmada dünya şampiyonu olduk. Sözleri yazarken anneler oturduk. Her anne kendisi ve çocuğunun yaşadıklarını anımsayarak bu şarkının sözleri ortaya çıktı. Gerçekten muhteşem bir şarkı oldu. Biz de bu kadar beklemiyorduk. Bir aylık bir emeğe, çalışmaya değdiğine düşünüyorum."
Atletizmde 100 metre Türkiye birinciliği bulunan Mehmet Çağlar Pekar'ın annesi Nur Pekar da evladının mücadelesini ve başarılarını düşünerek yazdığı satırların da yer aldığı şarkının başka özel çocuklara ilham olmasını istedi.
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