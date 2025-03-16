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        Adana'da park halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 23:20 Güncelleme: 16.03.2025 - 23:41
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        Adana'da park halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Sümer Mahallesi'nde, park halinde bulunan 01 TT 852 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Polis ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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