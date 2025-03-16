Adana'da park halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sümer Mahallesi'nde, park halinde bulunan 01 TT 852 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Polis ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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