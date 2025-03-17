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        Adana Demirspor'un Süper Lig macerası 4 sezon sürdü

        EREN BOZKURT - Trendyol Süper Lig'de sezonun bitimine 10 hafta kala küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor, 26 yıllık hasretin ardından çıktığı ligdeki macerasını 4 sezon sürdürebildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 11:22 Güncelleme: 17.03.2025 - 11:22
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        Adana Demirspor'un Süper Lig macerası 4 sezon sürdü
        ABONE OL

        EREN BOZKURT - Trendyol Süper Lig'de sezonun bitimine 10 hafta kala küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor, 26 yıllık hasretin ardından çıktığı ligdeki macerasını 4 sezon sürdürebildi.

        Oynadığı 26 maçta 2 galibiyet ve 4 beraberlik alabilen mavi-lacivertliler, çeşitli gerekçelerle verilen 12 puan silme cezası nedeniyle -2 puana düştüğü ligde 19. ve son sıradan kurtulamadı.

        Ligin 28'inci haftasını bay geçen Adana Demirspor'un, Sipay Bodrum FK'nin Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etmesiyle sezonu son 4 takım arasında bitirmesi kesinleşti.

        - Sezona takviye yapamadan başladı

        Küme düşmesi kesinleşen ilk takım olan Adana Demirspor, FIFA'nın önceki sezon getirdiği transfer yasağını kaldıramadı. Sezon başında birçok oyuncusuyla yollarını ayıran mavi-lacivertli ekip, lige takviyesiz başladı.

        Ligin ilk 6 haftasında 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan Adana Demirspor'da teknik direktör Michael Valkanis dönemi sona erdi.

        Yardımcı antrenör Serkan Damla ile çıkılan 6 maçta da kötü gidişatın durdurulamadığı mavi-lacivertlilerde teknik direktörlüğe Mustafa Dalcı getirildi. Süreci tersine çevirmekte zorlanan Adana ekibi, Dalcı yönetiminde oynadığı 8 lig maçında 2 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşadı.

        Adana Demirspor, Dalcı'nın ardından Manchester City'nin altyapısında görev yapan Mustafa Alper Avcı ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Mavi-lacivertliler, Avcı yönetimindeki 6 maçta da 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

        - FIFA ve TFF'den 12 puan silme cezası

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 6 Aralık 2024'te eksiklerini tamamlamadığı gerekçesiyle Adana Demirspor'a 3 puan silme cezası verildiğini duyurdu.

        Süper Lig'in 23. haftasında 9 Şubat'ta deplasmanda Galatasaray ile yaptığı maçta sahadan çekilen Akdeniz ekibine, TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunca 3 puan silme cezası verildi.

        FIFA Disiplin Komitesinin de 1 dosyadan dolayı 6 puan silme cezası uygulamasıyla ligde zor günler geçiren Adana ekibinin puan silme cezası 12'ye yükseldi.

        - Geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde de mücadele etmişti

        TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Adana Demirspor, 26 yıl sonra çıktığı Süper Lig'deki ilk sezonunu 55 puanla 9. sırada tamamlamıştı.

        Süper Lig'in 2022-2023 dönemini 69 puanla 4. sırada bitiren Adana ekibi, UEFA Konferans Ligi'nde de mücadele ettiği geçen sezonu ise 44 puanla 12. sırada sonlandırmıştı.

        Mavi-lacivertli takım, geçen sezon tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa kupası elemelerinde oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik almıştı.

        Adana ekibi, Hollandalı teknik direktör Patrick Kluivert yönetiminde çıktığı 6 eleme maçında 12 gol atmış, 8 gol yemişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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