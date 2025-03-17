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        Adana'da Ramazan Bayramı öncesi marketlerdeki denetimler devam etti

        Adana'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde fahiş fiyat artışlarının ve haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla marketlerdeki denetimlerini sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 12:41 Güncelleme: 17.03.2025 - 13:18
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        Adana'da Ramazan Bayramı öncesi marketlerdeki denetimler devam etti
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        Adana'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde fahiş fiyat artışlarının ve haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla marketlerdeki denetimlerini sürdürdü.

        Ticaret İl Müdürü Hüseyin Gödelek ve beraberindeki ekip, yaklaşan bayram dolayısıyla artırdıkları denetimleri, merkez Seyhan ilçesindeki marketlerde devam ettirdi.

        Fahiş fiyat artışlarının ve haksız rekabetin önüne geçilmesinin amaçlandığı çalışmada, ürünlerin raf ve kasadaki fiyatı karşılaştırıldı.

        Ekipler, ürünlerin son kullanma tarihini de kontrol etti.

        Gödelek, gazetecilere, Ticaret Bakanlığının talimatıyla denetimlerin 81 ilde eş zamanlı yürütüldüğünü söyledi.

        Bayram sürecinde denetimlerin sıkı şekilde süreceğini belirten Gödelek, "Denetimlerimizde fiyat artışlarını, raflarda etiketlerin yer alıp almadığını, ürünün raftaki fiyatıyla kasadaki fiyatının uyumlu olup olmadığını kontrol ediyoruz. Bu tür denetimleri sürekli yapıyoruz ama özel günlerde artırıyoruz." dedi.

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