Adana'da Ramazan Bayramı öncesi marketlerdeki denetimler devam etti

Bayram sürecinde denetimlerin sıkı şekilde süreceğini belirten Gödelek, "Denetimlerimizde fiyat artışlarını, raflarda etiketlerin yer alıp almadığını, ürünün raftaki fiyatıyla kasadaki fiyatının uyumlu olup olmadığını kontrol ediyoruz. Bu tür denetimleri sürekli yapıyoruz ama özel günlerde artırıyoruz." dedi.

Ekipler, ürünlerin son kullanma tarihini de kontrol etti.

Fahiş fiyat artışlarının ve haksız rekabetin önüne geçilmesinin amaçlandığı çalışmada, ürünlerin raf ve kasadaki fiyatı karşılaştırıldı.

Ticaret İl Müdürü Hüseyin Gödelek ve beraberindeki ekip, yaklaşan bayram dolayısıyla artırdıkları denetimleri, merkez Seyhan ilçesindeki marketlerde devam ettirdi.

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